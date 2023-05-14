Rabia öğretmene annesi ikinci kez can oldu





BÜYÜK ZAFER

Rabia'nın mitral kapak yetmezliği nedeniyle kalbi az çalışıyordu. Bu nedenle yürüyemiyordu. Altuntas ailesi Rabia'yı tekerlekli sandalye ile son çare olarak İstanbul'daki özel bir hastaneye getirdi. Önce Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı mitral kapak ameliyatı gerçekleştirdi. 3 aylık sürecin sonunda Rabia, böbrek nakli için hazırdı. Bu sırada anne Altuntas da kızına böbreğini verebilecek şekilde kilo verdi. Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Op. Dr. Mert Altınel ve ekibi anne Altuntas'ın bir böbreğinin Rabia'ya naklini gerçekleştirdi. Rabia kısa sürede sağlığına kavuştu. Rabia'nın nakil sürecini başarı ile yürüten doktoru Op. Dr. Mert Altınel, " Rabia pırıl pırıl bir genç kızımız. Anne babası da onun hayat yeniden dört elle sarılabilmesi için daima yanında. Nakil operasyonu da çok başarılı geçti" dedi.



HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Rabia, okuma yazmayı geç öğrense de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Şimdi geleceğin öğretmen adayı. Rabia "Çocukken hep okula gidebileceğim, arkadaşlarımın olacağı günlerin hayalini kuruyordum. Annemin böbreği ile yeni bir hayata başladım. Hayallerim gerçek oldu" dedi.