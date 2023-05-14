Rabia öğretmene annesi ikinci kez can oldu

Rabia, 5 yaşındayken, Aylin ve Ali Altuntas çifti kızlarının vücudundaki şişliklerden, şüphelenerek onu hastaneye götürdüler. Şanlıurfa'da yaşayan aile, hastanede yapılan tetkikler sonrası Rabia'nın idrarında kan olduğunu fark etti. Doktorlar aileyi Diyarbakır'a sevketti. Diyarbakır'da yapılan kontrollerin ardından 5 yaşındaki Rabia'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşıldı. Baba Ali Altuntas o günleri anlatırken "3 ay hastanede kaldık. Hiç eve gitmedik ve kızımız gözlerimizin önünde eriyordu" diye anlattı. Altuntas ailesinin Şanlıurfa'da başlayan hikayesi Ankara'da devam etti. Ankara'da biyopsi yapıldı ve aileye Rabia için geç kalındığı, kronik böbrek yetmezliği başladığı belirtildi. Altuntas ailesi İstanbul ile Ankara'ya yakın olması ve diyaliz merkezi bulunması nedeniyle Tekirdağ'a taşındı. Rabia 6 yıl boyunca evde periton diyalize girdi. Bu süreçte okula gidemedi. Yaşıtlarından geç okula başladı ve okumayı geç öğrenebildi.
RABİA'NIN TEK UMUDU ANNESİYDİ
Altuntas ailesi daha önce de böbrek nakli için başvurularda bulundu ancak anne Altuntas'ın yüksek tansiyonu nedeniyle umutları tükenmişti. Anne Altuntas o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hem Rabia'nın kalbi vardı hem de bende yüksek tansiyon vardı. Biz o gün eve ağlayarak döndük. Rabia'nın tek umudu bendim. O olmayınca da umutlarımız yıkıldı."
BÜYÜK ZAFER
Rabia'nın mitral kapak yetmezliği nedeniyle kalbi az çalışıyordu. Bu nedenle yürüyemiyordu. Altuntas ailesi Rabia'yı tekerlekli sandalye ile son çare olarak İstanbul'daki özel bir hastaneye getirdi. Önce Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı mitral kapak ameliyatı gerçekleştirdi. 3 aylık sürecin sonunda Rabia, böbrek nakli için hazırdı. Bu sırada anne Altuntas da kızına böbreğini verebilecek şekilde kilo verdi. Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Op. Dr. Mert Altınel ve ekibi anne Altuntas'ın bir böbreğinin Rabia'ya naklini gerçekleştirdi. Rabia kısa sürede sağlığına kavuştu. Rabia'nın nakil sürecini başarı ile yürüten doktoru Op. Dr. Mert Altınel, " Rabia pırıl pırıl bir genç kızımız. Anne babası da onun hayat yeniden dört elle sarılabilmesi için daima yanında. Nakil operasyonu da çok başarılı geçti" dedi.
HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Rabia, okuma yazmayı geç öğrense de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Şimdi geleceğin öğretmen adayı. Rabia "Çocukken hep okula gidebileceğim, arkadaşlarımın olacağı günlerin hayalini kuruyordum. Annemin böbreği ile yeni bir hayata başladım. Hayallerim gerçek oldu" dedi.