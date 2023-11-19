Haberler Yaşam Haberleri Radyocu dehşetinin nedeni eski koca çıktı
Giriş Tarihi: 20.11.2023

Radyocu dehşetinin nedeni eski koca çıktı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Radyocu dehşetinin nedeni eski koca çıktı
İstanbul Yeşilköy'de Mithat Şahin'i silahla vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan tanınmış radyocu Ersin Koçbuğ'un 3 yıl önce de 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve halen yoğun bakımda tedavisi süren Mithat Şahin'in, Ersin Koçbuğ'un nişanlısı Ebru M.'nin eski eşi olduğu ortaya çıktı. Koçbuğ'un iddiasına göre Şahin, olay gününe kadar sürekli kendisine ve nişanlısı Ebru M.'ye hakaretler savuruyor ve tehdit ediyordu. Koçbuğ, "Beni Yeşilköy'e çağırdı. Bu konuyu kapatmak için gittim. Kendimi korumak amacıyla silahımı yanıma aldım. Sarhoştu, doğrudan hakaret ve küfürler savurdu. Motosikletine doğru yöneldi. Silah alacağını düşünerek ateş etmeye başladım. Çıkan arbede sırasında kendi parmağımı da vurmuşum. Amacım öldürmek değildi. Ben de davacı ve şikayetçiyim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
İsrail ve Hamas anlaştı mı? ABD'den esir takası açıklaması
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Netanyahu'nun yalanını İsrail basını ortaya çıkardı: Kendi vatandaşlarını vurmuş
Gazze'de acı bilanço! Katil İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar
Netanyahu'ya "çocuk katili" Herodes benzetmesi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Radyocu dehşetinin nedeni eski koca çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA