Radyocu dehşetinin nedeni eski koca çıktı

İstanbul Yeşilköy'de Mithat Şahin'i silahla vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan tanınmış radyocu Ersin Koçbuğ'un 3 yıl önce de 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve halen yoğun bakımda tedavisi süren Mithat Şahin'in, Ersin Koçbuğ'un nişanlısı Ebru M.'nin eski eşi olduğu ortaya çıktı. Koçbuğ'un iddiasına göre Şahin, olay gününe kadar sürekli kendisine ve nişanlısı Ebru M.'ye hakaretler savuruyor ve tehdit ediyordu. Koçbuğ, "Beni Yeşilköy'e çağırdı. Bu konuyu kapatmak için gittim. Kendimi korumak amacıyla silahımı yanıma aldım. Sarhoştu, doğrudan hakaret ve küfürler savurdu. Motosikletine doğru yöneldi. Silah alacağını düşünerek ateş etmeye başladım. Çıkan arbede sırasında kendi parmağımı da vurmuşum. Amacım öldürmek değildi. Ben de davacı ve şikayetçiyim" dedi.