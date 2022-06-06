Rafael Nadal kimdir? Roland Garros şampiyonu Tenisçi Rafael Nadal nereli, kaç yaşında?

Fransa Açık Tenis Turnuvasında ünlü tenisçi Rafael Nadal Roland Garros şampiyonluğuna imza attı. Bu son dakika spor haberinin ardından Nadal'a ilişkin bilgiler "Rafael Nadal kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

RAFAEL NADAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İşte Rafael Nadal hayatı, biyografisi…

Rafael Nadal Parera (d. 3 Haziran 1986, Manacor, Mallorca), İspanyol tenisçi. Tenis tarihinde 22 kez Grand Slam kazanan ilk erkek tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Roger Federer'i yenerek şampiyon olmuştur.

2005 Fransa Açık'ta kazandığı ilk "Grand Slam" şampiyonluğundan bu yana, 2022 Fransa Açık şampiyonluğuyla, toplamda 22 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak tenis tarihinin en çok Grand Slam kazanan erkek oyuncusudur.

Sıkı bir Real Madrid taraftarıdır. Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynamıştır.

Dört yaşında hâlen koçluğunu yapan amcası Toni'nin çabalarıyla tenise başlamıştır. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, FC Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiş olan ünlü bir savunma oyuncusudur.