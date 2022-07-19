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Giriş Tarihi: 19.7.2022 16:53 Son Güncelleme: 19.7.2022 17:20

Rafet ve Hakkı her yerde aranıyor

Denizli’de önceki gün (18 Temmuz) saat 15.00’ten beri haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı ekipler tarafından her yerde aranıyor. Çocuklar ile ilgili arama çalışmaları en son yüzmek için girdikleri su kanalında yoğunlaştırıldı. Ancak şu ana kadar çocukların izine rastlanmadı. 26 saattir çocuklarından haber alamayan ailelerin endişeli bekleyişi sürerken, jandarma ekipleri kaçırılma ihtimali üzerinde de duruyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Rafet ve Hakkı her yerde aranıyor

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Rafet E. ve 11 yaşındaki Hakkı B.'den önceki gün (18 Temmuz) saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rafet ve Hakkı'yı en son gören kişi, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" demesi üzerine ekipler çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı. Kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı.

Kanalda yürütülen çalışmalarla eşzamanlı olarak AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşların da katılımıyla çocukların evleri ve çevresindeki geniş arazide aramalar gerçekleştirdi. 26 saattir aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

KAÇIRILMIŞ OLABİLİRLER

Gece saatlerinde kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla herhangi bir ize rastlayamadı. Didik didik taranan bölgede ekipler arazide ve suyu azaltılmış kanalda çalışmalara devam ederken, çocukların yakınlarından ise kaçırılmış olabileceği yönünde iddia ortaya atıldı.


Hakkı B.

Bu iddia üzerine jandarma ekipleri, aile ile irtibata geçerek çocukların bulunması için çalışmalarını genişletti. Çivril Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaattin Yalçın ise çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk çalışmaları takip ediyor.


Rafet E.

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Rafet ve Hakkı her yerde aranıyor
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