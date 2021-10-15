Rahat uyu buse

İzmir
'de 4 ay önce metruk bir evde asılı halde bulunan 19 yaşındaki mübaşir Buse Şeyma Erduran
'ın ölmeden önce İstanbul
'da bir taksici tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Genç kız trafiğin sıkıştığı bir anda taksiden inerek karakola koşup şikâyette bulundu. Mübaşir kız, hayatını kaybetti ancak şikâyeti sonrası taksici hakkında "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.
KAMU ADINA SÜRÜYOR
Olay, 30 Haziran'da Konak
ilçesine bağlı Eşrefpaşa
semtinde yaşandı. İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın cansız bedeni metruk evde asılı halde bulundu. Canına kıydığı değerlendirilen genç kızın, ölmeden önce İstanbul'da bir takside tacize uğradığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre genç kız, İstanbul'dan İzmir'e gideceği gün bilet almak için otogara geldi. Bileti akşam saatine aldıktan sonra arkadaşlarının yanına dönmek için taksiye bindi. Buse'nin 34 TE 3.. plakalı bir taksiye bindiği, taksicinin "Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin?" diyerek kendisini saatlerce gezdirdiği anlatıldı. Florya
yakınlarında trafik sıkıştığı bir anda taksiden inen genç kızın, karakola giderek şikâyetçi olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki taksicinin kimliği belirlendi ve ifadesi alındı. Taksici genç kızla muhabbet ettiklerini, genç kıza "Hangi tatlıyı seversin" dediğini kabul ederken, taciz etmediğini öne sürdü. Taksici hakkında, "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı. Taciz mağduru Buse vefat etse de, dava kamu adına devam ediyor.
TACİZİN SES KAYDINI ALDI
İZMİR Çiğli
'de yaşayan 47 yaşındaki acılı anne Emel Demirbaş
, içini SABAH'a döktü. Karardan memnuniyet duyduğunu söyleyen anne Demirbaş, "Mağdur olan kızım vefat etmesine rağmen tacizci yargılanıyor. Devlet suçlunun peşini bırakmıyor. Ben de bu davanın takipçisi olacağım" dedi. Taciz olayından hemen sonra Buse'nin kendisini aradığını anlatan 4 çocuk annesi Demirbaş, "Buse taksicinin tacizine uğradığını söyledi. Hatta taciz sırasında cep telefonuyla ses kaydı bile almış. Bu ses kaydını bize de atmıştı. Bana 'Karakola gidip şikâyetçi olacağım' dedi. Hakkını sonuna kadar arardı. Kızımın internetten bir oyun oynadığını öğrendik. Bu oyunun etkisinde de kalmış olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.