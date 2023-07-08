"Rahat uyu kızım, kanın yerde kalmadı"

Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Erhan Onur Eldemir, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sanık Eldemir, "6 yıl aynı yastığa başımı koyduğum, çocuğumun annesinin yaşam hakkını sonlandırdığım için pişmanım. Şahsına ait hiçbir kıskançlığım olmamıştır. Ailesinden özür diliyorum. Mahkemenin vereceği cezaya saygı duyuyorum" dedi. Anne Gülşen, baba Rüşen Şimşek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Aile avukatı ise sanığın 2 yıl önce boşandığı eşini 16 bıçak darbesi ile öldürdüğüne dikkat çekerek en üst sınırdan cezalandırılmasını, hiçbir indirim uygulanmamasını istedi. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

TECAVÜZDEN DE CEZA ALSIN

Şimşek ailesi ve avukatları, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Av. Semih Altın, "Mahkeme indirim uygulamadı ve adalet yerini buldu. Sanık zaten hiçbir indirimi hak etmiyordu ve gereken ceza verildi. Sanık hak ettiği cezayı aldı ama tecavüz ile ilgili kısımdan da ceza almasını istiyoruz. Sanık boşandıktan sonra zorla tecavüz etmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunarak gizli tanıklarımızın dinlenmesini, tecavüz olayının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

'RAHAT UYU KIZIM KANIN YERDE KALMADI'

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek "Adalet yerini buldu. Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmadı. Torunum her sabah kalkıyor, 'Annem gelecek çay içeceğiz yemek yiyeceğiz' diyerek sofraya fazladan bir bardak koyuyor. Ağlamadığı gün yok. Kızımın melek gibi kalbi vardı. Gördüğü karıncayı, kurdun kuşun ne yiyeceğini düşünen biriydi. Bu katil 16 bıçak darbesi ile kızımı katletti. Ölene kadar bu tişörtü üzerimde çıkartmayacağım. Kızımın yüreğimdeki kor ateş acısı benimle mezara kadar gidecek. O katil gün yüzü görmesin" diye konuştu.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Korkunç cinayet 12 Şubat tarihinde Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Yeni Hal yanında meydana geldi. Havalimanındaki görevini tamamlayan bir çocuk annesi Ayşegül Şimşek servisten inip eve gideceği sırada boşandığı eski eşinin bucaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.