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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Rahim naklinde dünya ‘Özkan tekniği’ni kullanıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Rahim naklinde dünya ‘Özkan tekniği’ni kullanıyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan dün düzenlediği basın toplantısında dünyada ilk rahim naklini gerçekleştirdiklerini anlattı. Özkan, nakil sonrası birçok ülkeden gelen doktorlara operasyonu nasıl yaptıklarını anlattığını, "Nobel süreci başladı. Nobel'de yapılan çalışmaların yaygınlaşması gerekiyor. Rahim naklini bizden sonra İsveç, ABD, Almanya, Çin, Hindistan ve Brezilya yaptı. Hepsi 'Özkan tekniği'yle yapıldı. Sadece biz kadavradan yaptık, onlar canlıdan uyguladı. 1-2 seneye kadar Nobel'i bekliyoruz ama olacak anlamına gelmez. İnşallah" dedi.
Özkan, hastane bahçesine bırakılan köpeklerin insanlara saldırması hakkında da konuştu. Herkesin desteğiyle sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Özkan, "Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, hastalarımız da köpek saldırısına uğruyor. Her ay 35-40 ısırık vakası oluyor. Hayvanlara asla eziyet etmiyoruz. Ama sayılarını azaltmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Rahim naklinde dünya ‘Özkan tekniği’ni kullanıyor
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