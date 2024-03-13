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Giriş Tarihi: 14.3.2024

Rakibinin afışini yeniden astı

ANKARA
Rakibinin afışini yeniden astı
Cumhur İttifakının Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, rakibinin bir grup genç tarafından indirilen afişini vinç yardımıyla yerine astı. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rakibe saygı rekabetin kendisinden her zaman daha önemli. Emeğe zarar verilmez. Seçimler geçer, demokrasi, Kırklarelililik, kardeşlik ve sevgi bağımız baki kalır. Bize, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında demokrasiye sahip çıkmak ve gençlerimize örnek olmak yakışır.



Bu niyetle Mehmet Kesimoğlu'nun indirilen bayrağını yerine astık. Nasipte rakibimin bayrağını asmak da varmış. Islansak da çok keyifliydi. Sevgili gençlerden ricam, bir daha bu hataya düşmemeleri. Bu zor sürecin daha keyifli anılarla, güzel söylemlerle, şarkılarla türkülerle geçmesi için benim hala umudum var" ifadelerini kullandı.
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Rakibinin afışini yeniden astı
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