Ramazan ayında İstanbul’da 3 bin 500 davulcu görev alacak

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, bu gece kalkılacak ilk sahurla birlikte görevlerine başlayacak. İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcu, cepken ve şalvardan oluşan geleneksel kıyafetleri ve yakalarına takılı kimlik kartlarıyla hazırlıklarını tamamladı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, Ramazan davulcusunun giysisi ve yaka kartıyla hizmet vereceğini belirterek, korsan davulcuların karşı mahalle muhtarlarına bilgi verilmesini istedi.
"EĞİTİMLERİNİ BİZZAT MUHTARLIKLAR TAKİP EDİYOR"
Davulcuların 10 günlük bir eğitimden geçirildiğini belirten Aykut, "Ramazan ayında davulcuların ayın gelişiyle birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi, davullarıyla sahura uyandırmanın, Osmanlı'dan gelen kültürümüzü yaşatma noktasında en güzel paylaşımımız. Ramazan ayında ibadetlerin yoğun olduğu ve bu ibadetlerin yanı sıra da davulcusuyla birlikte manilerle, hep beraber güzel bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde geçirmek için gayret gösteriyor. Mahalle muhtarlarımız 10 günlük eğitimlerde, mahalleleri içerisinde davulcularımızı hem kıyafetleri hem de söyleyecekleri manilerle bizzat takip etti" diye konuştu.
YAKA KARTI BULUNMAYANLARI MUHTARLIKLARA BİLDİRİN
Aykut, korsan davulculara denk gelindiğini belirterek, "Ramazan davulcunuz kıyafetiyle birlikte, yakasında da yaka kartıyla beraber hizmet veriyor. Eğer yaka kartı olmayan davulculara denk gelirseniz onları da muhtarlıklara söylemeleri yeterli. Ramazan davulcularımızın yakalarına muhtarlar olarak kartlarını veriyoruz. Bu kartlarda bizim cep telefonlarımız yazılı. Mahalleye gelen bir Ramazan davulcusu yaka kartı yoksa bunu mahalle muhtarlarına bilgi vermesini istiyoruz. Yakasında kart var, o kartta telefon numarası var ama bu Ramazan davulcusunun vatandaşa davranışı iyi değilse onu da bizlere belirtebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
15 GÜN SONRA BAHŞİŞ TOPLUYORLAR
Aykut, Ramazan davulcularının dededen babadan gelen bir yapısı olduğunu ve mahalleleri iyi bildiklerini belirterek, "Zaman zaman vatandaşımız bizim sokakta daha çok çalsın diyor. Biz onu da yapıyoruz. Sokaklarımızda bazen şenlik havası oluyor. Ramazan davulcularımız gönüllü esaslı davul çalarlar. Onlar bizlerden bir para alarak çalmazlar. Ramazan davulcularımız kapılarınıza geldiği zaman şapkalarını çıkarırlar, bahşiş isterler. Bu bahşişin bir rakamı yoktur. Gönlünde ne koparsa onu verirler. İlk 15 gün davul çalarlar, 15 gün sonra gezerler, bir de son bayram üstü gezerler. Toplamda iki kez gezerler. Gezdikleri yerde de vermek isteyenler bahşişlerini verirler" dedi.
BİZ GECE ÇALIŞIYORUZ ONLAR GÜNDÜZ HAKLARIMIZI TOPLUYOR
Yaklaşık 10 yıldır davulculuk yapan Ali Buldu, "Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Halkımızla her şey karşılıklı. Bizi iyi karşılıyorlar. Bahşişlerde de kusur yapmıyorlar. Biz gece sahurda davul çalarken korsanlar da gündüz haklarımızı topluyor. Hak yemek günah bir şey" ifadelerini kullandı.
BÖYLE ADETLERİMİZİN DEVAM ETMESİ ÇOK GÜZEL
Ramazan davulcusu adetinin devam etmesinin çok güzel olduğunu belirten Gülseren Daniş, "Onların sesini duydumuz zaman duygulanıyor, hüzünleniyor, eskilere gidiyoruz. Bu adetlerin böyle devam etmesi çok güzel. Davulcuların sesini duyduğum zaman kıbleye dönüp onlara dua ediyorum" diye konuştu.