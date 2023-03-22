Ramazan ayında İstanbul’da 3 bin 500 davulcu görev alacak

BİZ GECE ÇALIŞIYORUZ ONLAR GÜNDÜZ HAKLARIMIZI TOPLUYOR

Yaklaşık 10 yıldır davulculuk yapan Ali Buldu, "Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Halkımızla her şey karşılıklı. Bizi iyi karşılıyorlar. Bahşişlerde de kusur yapmıyorlar. Biz gece sahurda davul çalarken korsanlar da gündüz haklarımızı topluyor. Hak yemek günah bir şey" ifadelerini kullandı.

BÖYLE ADETLERİMİZİN DEVAM ETMESİ ÇOK GÜZEL

Ramazan davulcusu adetinin devam etmesinin çok güzel olduğunu belirten Gülseren Daniş, "Onların sesini duydumuz zaman duygulanıyor, hüzünleniyor, eskilere gidiyoruz. Bu adetlerin böyle devam etmesi çok güzel. Davulcuların sesini duyduğum zaman kıbleye dönüp onlara dua ediyorum" diye konuştu.