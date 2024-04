RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ 2024 | Diyanet ile 10 Nisan Ramazan Bayramı hutbesi yayınlandı! İşte konusu ve tam metni

Kıymetli Müminler!

Bu bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısıyla hüzünlüyüz. Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkûm edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor.

Bize düşen, kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Az sonra mihraptan yapacağımız duada öyle gönülden âmin diyelim ki, âminlerimiz Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna, işgalci zalimlerin de kahrına vesile olsun inşallah!

Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, İslam âlemi ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum.