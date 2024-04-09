RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ 2024 | Diyanet ile 10 Nisan Ramazan Bayramı hutbesi yayınlandı! İşte konusu ve tam metni

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, "Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…" buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek bayramımız bayram olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), "Müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir." buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip, karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur.

Tekbirlerle, salât-u selamlarla ve gönülden yakarışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailemize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamızın hayır duasını alırsak, akraba ve komşularımızın gönlünü yaparsak bayramımız bayram olur.

Bir yetimin, bir öksüzün başını okşarsak, çocukların ışıl ışıl gözlerini hediyelerimizle güldürürsek bayramımız bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi yaşlılarımızı, şifa bekleyen hastalarımızı bayramın sevincine ortak edersek bayramımız bayram olur.

Dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı güçlü kılarsak bayramımız bayram olur. Gönlümüzden kin ve nefreti atıp af ve bağışlama yolunu tutarsak bayramımız bayram olur.

Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: "İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır." Biz de Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak; ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur.