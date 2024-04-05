Ramazan bereketi Kızılay’la çoğalıyor! Yardımseverler bayramda Kızılay eliyle destek oluyor

"Bu Ramazan Sensiz Olmaz" diyerek başlattığı Ramazan kampanyasını sürdüren Kızılay, şube ve temsilcilikleri, Genç Kızılay, Kızılay Kadın, Engelsiz Kızılay üyeleri, dünya genelindeki temsilcilikleri ve 300 binden fazla gönüllüsüyle yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor. Başta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına nakdi yardım, gıda, giyim, kavurma konservesi ve sıcak yemek desteği ulaştıran Kızılay, bağışlarını artırarak Ramazan Bayramı'nı yurt genelinde tüm bereketiyle yaşatmak için çalışıyor.

NAKDİ DESTEK, GIDA KOLİSİ, BAYRAMLIK

Ramazan ayı yardım programıyla bugüne dek 8 milyonu aşkın insana el uzatan Kızılay, yardımların büyük bölümünü hane başı 2000 TL tutarında Nakit Temelli Yardım Sistemi'yle sağlıyor. Zekât, fitre ve fidye bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Kızılay, aşevlerinde hazırladığı sıcak yemekleri de sofralara ulaştırıyor. Ramazan ayı boyunca deprem bölgesi dahil olmak üzere kurduğu iftar sofralarıyla yaklaşık 4 milyon kişilik iftarlık yemek veren Kızılay, ülke genelinde 42 aşevi ve 151 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor.

Kızılay, geleneksel Ramazan yardımları kapsamında bir aylık mutfak ihtiyacını karşılayan temel malzemelerin yer aldığı gıda kolisi ve kavurma konservelerinin yanı sıra bayramlık giyim yardımlarıyla da ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak oluyor.

YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞIYOR

Kızılay, yurt dışında Filistin/Gazze'deki çatışma mağdurları ile daimî delegasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine de destek oluyor. Ramazan boyunca Gazze'deki çatışma mağdurlarına Refah bölgesinde günlük 5000 kişilik iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştıran Kızılay, İyilik Gemisi'yle gönderdiği yardım malzemelerinin de TIR'larla Mısır'ın El-Ariş Limanı üzerinden Gazze'ye ulaştırıyor.

BAĞIŞ YÖNTEMLERİ

Hayırseverler Kızılay'ın Zekat, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevlerine Nakdi Bağış, Yurt içi - Yurt dışı Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık yardım seçeneklerine destek olabiliyor. Kızılay'ın, yapılan bağış ile kaç kişiye yardım edilebileceğine ilişkin de bir sistemi bulunuyor. Sistemle aşevlerine yapılacak bağış ve verilecek zekâtın karşılığında yardım edilebilecek tahmini kişi sayısı görülebiliyor. Ayrıca hayırseverler zekâtının hangi alanda kullanılacağını da seçenekler üzerinden tercih edebiliyor.

Yardımseverler, Kızılay'ın gıda yardımlarına katkıda bulunmak üzere 850 TL, Filistin için 1050 TL bağışta bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyor. 2000 TL'lik bağışla da bayramlık giyim desteği verebiliyor. Aşevlerine destek içinse 90 TL öğün bedelinin katları olacak şekilde katkı sağlamak mümkün. Tüm operatörlerden 1877'ye FİTRE, FİDYE, İFTAR ve SAHUR kelimelerinden birini yazarak 130 TL'lik, BAĞIŞ yazıp 2868'e mesaj atarak da 20 TL'lik bağış yapılabiliyor.

Ramazan yardımlarını Kızılay'la ulaştırmak isteyen bağışçılar; bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezleri, www.kizilay.org.tr'den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını ulaştırabiliyorlar.