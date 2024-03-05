Ramazan davulu talebi reddedilen kişi muhtarı vurdu

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi'nde Samet Ş., Ramazan ayında mahallede davul çalma isteğini mahalle muhtarı Metin Kaplan'a iletti. Muhtar Kaplan, Samet Ş.'nin mahalle sakinlerinden olmadığını gerekçe göstererek bu isteği reddetti. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet Ş., yanında bulundurduğu silahla muhtara ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralı muhtar, olayı duyarak yardıma koşan yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, bunun üzerine polis ekipleri, muhtarın ikametgahının bulunduğu Şehit Mehmet Sokak'a sevk edildi. Polis, olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Muhtar Kaplan, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, polis olayın faili Samet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.