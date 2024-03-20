Ramazan, ibadet ve tövbe ayıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VAV TV'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erbaş, ramazan ayının 10'uncu gününde katıldığı VAV TV'de canlı yayınlanan İftar Vakti programında soruları yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Başkan Erbaş, "Gazze'de masumlar, çocuklar, bebekler katlediliyor ve bir katliam yaşlanıyor. Bunu yapanlar ahirette bunun hesabını vereceğine inanmıyor. Demek ki, bunların ahiret inancı yok. Soykırım Yahudilerin hayatlarında gördükleri ve yaşadıkları şeylerdir. Yahudiler ne zaman azdıysa başlarına kötü şeyler geliyor ve yine gelecektir. Yahudiler, tarihlerinin en büyük azgınlığını yapıyor şu anda. Hz. Ömer döneminde Kudüs barış yurdu oldu. Mazlum gayrimüslim olsa yanında oluruz, zalim Müslüman olsa onun karşısında yer alırız. Bu bizim dini inancımız gereğidir. Müslüman, zalimin karşısında yer alandır. Bizim askerimiz Güneydoğu'da şehirlerde yaşanan terör olaylarında şehit verme uğruna bir masumum burnu kanamasın diye dikkat etti. Şu an İsrail'de yapılanlar bir devlet terörü mü desek yoksa bir grubun mu her şey apaçık ortada. Sağır sultan bile duydu. Orada bir avuç zalim çocukları öldürüyor. Bunu neden yapıyor, Müslümanların dağınıklıklarından dolayıdır" ifadelerini kullandı.Erbaş, "Tarihte hep katliama, soykırıma uğrayan Yahudilere her zaman Müslümanlar sahip çıktı. Onlar şimdi ne yapıyor bütün dünyanın gözleri önünde katliam, soykırım yapıyor. Fosfor bombalarıyla katliam yapıyorlar. Kime karşı? Bir dönem onlara sahip çıkanlara karşı. Bunu yapanlar insan olamazlar" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin ve Gazze'de yaşananların aynı zamanda bir uyanışa da vesile olduğunu gördüklerini söyledi.Tövbenin zamanının olmadığını belirten Başkan Erbaş, "İbadetlerin amacı mağfirete ulaşmaktır. Mağrifet bağışlanmışlık, tövbe etmeden Allah'ın mağfiretine ulaşmak zordur. Tövbenin dilimizden eksik olmaması lazım. Tövbenin zamanı yoktur, ramazan ayı çok büyük bir fırsattır. Ramazan ayı tövbe istiğfar vesilesidir aynı zamanda. Kulun her anı istenir ki ibadet olsun. Tövbe edenler ibadetlerini ihmal etmezler. Oruç tutanlar, oruç tutarak, namaz kılarak, iyiliği emrederek, kötülüğü men ederek tövbelerini gösterirler" diye konuştu.