Ramazan öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’lara çıktı

Ramazan ayının ilk gününe başlamadan önce İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor dereceye ulaştı. İstanbul Avrupa yakasında trafik akışını sağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Basın Ekspres yolunda özellikle iş çıkışı oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı. Atatürk Havalimanı istikametinden gelerek Başakşehir'e ve Edirne istikametine dönmek isteyen sürücüler, saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldı.

Akşam saatlerine doğru yağmur yağışı ile birlikte trafik yoğunluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Yoğun Trafik ilerleyen saatlerde ise 89'a kadar düştü. Ramazan ayı öncesinde evlerine erken gidip sahur alışverişi yapmak isteyenler aynı anda trafiğe çıktılar. İşyeri servislerinin ve okul servislerinin aynı anda yola çıkması ile birlikte tüm ana artellerde yoğunluk oluştu.

İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00'da yoğunluk yüzde 90 seviyesine çıktı. İlerleyen saatlerde yoğunluk oranı yüzde 89'lara kadar indi. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.