Ramazan’da piyasaya süreceklerdi... Yüzlerce kilo at ve eşek eti ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'da kesilen at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul'a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, at ve eşek etlerinin nakli yapılacak aracı takibe aldı. Hendek'te bulunan bir dinlenme tesislerinde durdurulan TIR'da yapılan aramada poşetler içerisinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.





Şüpheli 20 yaşındaki C.D'yi sorgulayan jandarma, at ve eşek etlerinin İstanbul'a götürüleceği, sucuk yaptırılmasına müteakip de Düzce'ye getirilerek piyasaya süreceği tespit edildi.

Piyasaya sürülmeden yakalanan 700 kilo at ve eşek eti İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek imha edildi. Şüpheli C.D'nin evcil hayvanı kasten öldürmekten dolayı daha önceden de suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.