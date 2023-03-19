Ramazan’ın habercisi Hilal... Türkiye’den de görülecek

Ramazan ayının başladığını bildiren hilal, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak büyük Okyanus'tan görülecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, bu yıl yurt içinde 38, yurt dışında ise 41 şehirde bu gözlem çalışmaları yapılacağını söyledi. İşlek, Ramazan hilalinin Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da görülebileceğini aktardı. İşlek, "Hava bulutlu ve yağmurlu olursa hilali görme sıkıntısı olur ancak havanın açık olduğu yerlerde ramazan hilali mutlaka görülecek. Bu ay sorunsuz bir ay. Bütün ülkeler birlik ve beraberlik içinde ramazan ayına başlayacaktır diye düşünüyoruz" dedi. Ramazan ayının hilali için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağını açıklayan İşlek, ramazan hilalinin ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görüleceğini bildirdi. İşlek, Diyanet tarafından tespit edilen namaz vakitleri, bayram namaz vakitleri, kameri ay başları ve hilal gözlemlerinin içinde yer aldığı 2023 takvimlerinin, Avustralya'dan Amerika'ya kadar dünyanın her tarafına gönderildiğini kaydetti.