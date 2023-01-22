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Giriş Tarihi: 22.1.2023 17:21 Son Güncelleme: 22.1.2023 18:26

Ramazan'ın habercisi üç aylar başlıyor. Recep ayına yarın giriliyor!

İslam âlemi için manevi iklimin yaşandığı, Ramazan Bayramı ile son bulan üç aylar, Recep ayı ile yarın başlıyor. Regaip Kandili, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece, Miladi Takvime göre bu yıl 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Yine Recep ayında Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk geliyor.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ramazan’ın habercisi üç aylar başlıyor. Recep ayına yarın giriliyor!

İslam âlemi için her yıl maneviyatın daha fazla hissedildiği, manevi iklimin yaşandığı Ramazan Bayramı ile son bulan üç aylar Recep ayı ile yarın başlıyor. Hz. Muhammed ise (s.a.v.) Recep ayına girdiğinde şöyle buyurdu: "Allah'ım, Recep ve Şâban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.", "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır."

MÜBAREK AYDA KANDİLLER HANGİ GÜN?

Ramazan ayının da habercisi olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarında Müslümanların ibadetlerini daha yoğunlaştıracağı önemli günler var. Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelirken Miladi Takvime göre bu yıl 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Yine Recep ayında Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk geliyor. Şaban ayında ise 6 Mart Pazartesi günü Berat Kandili kutlanacak.



Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak ve Müslümanlar, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni Hz. Peygamber'in (s.a.v) "Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" Hadis-i Şerifi'ne uygun idrak edecek. Rahmet ve bereket mevsimi üç aylarda da Hz. Peygamber, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştu. Bu nedenle de Müslümanlar bu iki ayda da oruç tutmaya çalışıyor ve hayır hasenat yapmaya, zikir çekmeye ve Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumaya gayret gösteriyor.

BAYRAM TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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Ramazan'ın habercisi üç aylar başlıyor. Recep ayına yarın giriliyor!
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