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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Ramazan’ın ilk cuması camiler dolup taştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ramazan’ın ilk cuması camiler dolup taştı
11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuması dün camilerde eda edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Eyüpsultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Fatih Camisi gibi simge camilerde cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak maske eşliğinde namazını kıldı. Ramazan'ın bereketi, güzellikleri ve önemini konu alan cuma hutbesini dinleyen cemaat, namazın ardından ellerini semaya kaldırarak dualarını etti. Ayasofya'da da Ramazan'ın ilk cuma namazını kılan vatandaşlar, cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşayarak duygusal anlara şahitlik etti.

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Ramazan’ın ilk cuması camiler dolup taştı
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