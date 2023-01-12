Rami Kışlası kütüphane oldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

2,5 MİLYON KİTAP KAPASİTESİ OLACAK



Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelmesi beklenen Rami Kışlası'nda milyonlarca kitap okurların istifadesine sunulacak. Türkiye'nin tarihini gözler önüne serecek bir 'Şehir Müzesi' olarak hizmete alınacak kışlada ayrıca yaklaşık 2,5 milyon kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor.