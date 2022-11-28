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Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:56 Son Güncelleme: 28.11.2022 13:18

Doktor randevusuna saatler kala hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan ve 3 gün önce rahatsızlanarak hastaneye giden 39 yaşındaki İbrahim Eybek, tetkikleri sonrası sonuçlarını doktora gösterecekti. Ancak doktor randevusuna saatler kala evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Doktor randevusuna saatler kala hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi'nde oturan ve birçok spor kulübünde malzemeci olarak görev yaptıktan sonra, son olarak İzmit Çubuklu Balaspor Kulübünde malzemeci olarak çalışmayı sürdüren 39 yaşındaki İbrahim Eybek, iddialara göre 3 gün önce rahatsızlandı.

Göğüs ağrısı ile hastaneye giden ve yapılan muaeyenesi sonrasında EKG'si çekilen Eybek, tetkik ve sonuçlarını göstermek için doktor randevusu aldı. Pazartesi sonuçlarını göstermeye gideceği öğrenilen genç adam, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Kalbi duran Eybek kurtarılamadı. Eybek'in cenazesinin, İzmit Çubuklu bala köyünde kılınan ikindi namaz sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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Doktor randevusuna saatler kala hayatını kaybetti
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