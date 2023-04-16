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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Raydan çıkan tramvayda panik

Raydan çıkan tramvayda panik
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Sirkeci'de raydan çıkması yolcular arasında korkuya neden oldu. Alınan bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında Bağcılar istikametine giden tramvay Sirkeci'den hareket ettikten kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Yolcular arasında panik yaşarırken şans eseri yaralanan olmadı. Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durduruldu. Tramvayda bulunan yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürümek zorunda kalırken duraklarda da yoğunluk yaşandı. Seferler, aracın rayına oturtulmasının ardından 1 saat sonra normale döndü.

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Raydan çıkan tramvayda panik
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