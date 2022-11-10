Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Euroleague Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:34

Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Euroleague Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Real Madrid Anadolu Efes maçıyla THY Euroleague heyecanı devam ediyor. İki takım da sezona iyi başlayamazken, üst üste iki defa şampiyon olan Anadolu Efes en sonunda çıkışa başlamak istiyor. Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusu bu sebeple araştırılıyor. 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyeti olan İstanbul temsilcisi, İlk sekizdeki yoluna devam etmek istiyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte detaylar…

Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Euroleague Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Euroleague'e kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Çıkış yakalamak isteyen İstanbul ekibi, bu maçı fırsat olarak biliyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Anadolu Efes maçı saat 21.45'te başlayacak.

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç S Sport ekranlarından şifreli bir şekilde ekranlara gelecek.

EUROLEAGUE GÜNÜN FİKSTÜRÜ

Fenerbahce 20:00 Crvena Zvezda

Real Madrid 21:45 Anadolu Efes

Alba Berlin 22:00 FC Bayern München

Olympiacos 22:00 KK Partizan

Maccabi Playtika Tel Aviv 22:05 FC Barcelona

Lyon-Villeurbanne 23:00 Žalgiris Kaunas

YARININ MAÇLARI

Panathinaikos OPAP 22:00 Cazoo Baskonia

Valencia Basket 23:00 Monaco

ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Euroleague Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA