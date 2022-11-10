Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Euroleague Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Euroleague'e kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Çıkış yakalamak isteyen İstanbul ekibi, bu maçı fırsat olarak biliyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...