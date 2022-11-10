Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Euroleague Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Euroleague'e kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Çıkış yakalamak isteyen İstanbul ekibi, bu maçı fırsat olarak biliyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...
REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid Anadolu Efes maçı saat 21.45'te başlayacak.
EUROLEAGUE GÜNÜN FİKSTÜRÜ
Fenerbahce 20:00 Crvena Zvezda
Real Madrid 21:45 Anadolu Efes
Alba Berlin 22:00 FC Bayern München
Olympiacos 22:00 KK Partizan
Maccabi Playtika Tel Aviv 22:05 FC Barcelona
Lyon-Villeurbanne 23:00 Žalgiris Kaunas
YARININ MAÇLARI
Panathinaikos OPAP 22:00 Cazoo Baskonia
Valencia Basket 23:00 Monaco