Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük takımı, bu akşam oynanacak Süper Kupa finali ile belli oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt arasında geçecek mücadele, Finlandiya'da oynanacak. Futbolseverler de Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak Süper Kupa maçı bugün (10 Ağustos) Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak.
REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Madrid Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz bir şekilde futbolseverlere aktarılacak.
REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid:
Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr
Eintracht Frankfurt:
Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre