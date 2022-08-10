Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük takımı, bu akşam oynanacak Süper Kupa finali ile belli oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt arasında geçecek mücadele, Finlandiya'da oynanacak. Futbolseverler de Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!