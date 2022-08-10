Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 15:49

Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu, Avrupa maçlarının EXXEN’de şifreli şekilde yayınlanması yüzünden sıklıkla soruluyor. Kurallar gereği final ve yarı final maçları şifresiz bir şekilde yayınlanması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt karşı karşıya geliyor. Maçın galibi, Avrupa’nın en büyüğü olacak. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın ekranı ve detaylar!

Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük takımı, bu akşam oynanacak Süper Kupa finali ile belli oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt arasında geçecek mücadele, Finlandiya'da oynanacak. Futbolseverler de Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak Süper Kupa maçı bugün (10 Ağustos) Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak.

REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Madrid Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz bir şekilde futbolseverlere aktarılacak.

REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Frankfurt:

Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre

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Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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