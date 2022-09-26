Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar: Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir, ilk gecesi hangi dualar okunur?

Mevlit Kandili'ni de içerisinde barındıran Rebiülevvel ayı ibadetleriyle bugünden gündeme geldi. Diyanet tarafından yapılan duyuruda bu mübarek ayı yarın yani 27 Eylül Salı günü idrak edilmeye başlayacak. Bu tarihlerde ibadetlerini doğru ve yerinde "Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir, ilk gecesi hangi dualar okunur?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler okunacak dualar...
REBİÜLEVVEL NE DEMEK?
Arapça'da "rebî" kelimesi bahar anlamına gelir. "Rebiülevvel" ise "evvelki/önceki bahar" ya da "ilk bahar" anlamına gelir. Bir sonraki ayın adı ise "Rebiülahir" "sonraki bahar/son bahar" şeklindedir.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başladı, 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.
REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ
*Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
*Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.
*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
*"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
*Kelime-i Şahadet getirmek
*Estağfurullah çekmek.
*Fatiha suresini okumak.
*Amenerrasulü'nü okumak
*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.
REBİÜLEVVEL AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER
1-1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)
2-70-700 "Estağfirullah"
3-100-1000 kelime-i Tevhid
4-100-1000 İhlas-ı Şerif
5-40 defa "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"
6-100 defa "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin
Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah…
REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR VE SURELER
En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı Müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir ve bu tarih Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.