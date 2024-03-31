Reçeteyi beğenmeyen hasta doktoru darbetti

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir devlet hastanesinde 16 Mart günü muayene olan Ali K, işlemlerinin ardından yazılan reçeteyle birlikte hastaneden ayrıldı. Ertesi gün hastaneye tekrar gelen Ali K, kendisini muayene eden ve reçete yazan doktor Uğur M'nin odasına girerek tehditler savurmaya başladı. Şüpheli, doktor Uğur M'ye yönelik "Seni dövmeye geldim, sen bana bu ilaçları nasıl yazarsın" diyerek tokat attı. Doktorun bağırışları üzerine odaya gelen polis, Ali K'yı kontrol altına aldı. Şüpheli Ali K'nın darbettiği doktor Uğur M. olayın ardından şikayetçi oldu.

"İLAÇ SEKTÖRÜNDE ÇALTIM, YAZILAN İLAÇLARA ANLAM VEREMEDİM"

Ali K. karakoldaki ifadesinde daha önce ilaç sektöründe çalıştığı için ilaçlar hakkında bilgi sahibi olduğunu öne sürerek doktorun yazdığı ilaçlara anlam veremediği için doktorun yanına gittiğini belirtti. Doktorun küçümser şekilde davrandığını iddia eden Ali K. doktora tokat attığını, ancak pişman olduğunu söyledi.

"BENİ DARBETMEK İÇİN HASTANEYE GELDİ"

Doktor Uğur M. şikayetinde; Şüpheli Ali K'nın odaya girer girmez, "Seni dövmeye geldim, sen bana nasıl bu ilaçları yazarsın" dediğini, sağ eliyle yüzünün sol tarafına tokat attığını kaydetti. Daha sonra kendini çektiğini dile getiren Uğur M. Ali K'nın kendisini darbetmek için hastaneye geldiğini ifade etti. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali K. tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.