Rekor uyuşturucu film gibi olayla ele geçirildi

İstanbul Bahçelievler'de geçen cumartesi akşamı kaza yapan bir otomobilde 121 kilo eroin ele geçirildi. İddialara göre, Bahçelievler'de Irak plakalı lüks bir cipin sürücüsü A.H. kaza yaptı. Yenibosna Merkez Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta kaza yapan sürücü, cipin altına "zula" yapılarak gizlenmiş uyuşturucu maddeleri çıkarırken vatandaşlar tarafından hırsız sanıldı. Vatandaşlar hemen polisi aradı. Hırsızlık ihbarına giden polisler, cipte 121 kilo eroin ele geçirdi. El konulan paketler halindeki uyuşturucu madelerin piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu ifade edildi. Yabancı uyruklu A.H. isimli uyuşturucu kuryesi ise kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.