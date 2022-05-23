Haberler Yaşam Haberleri Rekor uyuşturucu film gibi olayla ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.5.2022

Rekor uyuşturucu film gibi olayla ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Rekor uyuşturucu film gibi olayla ele geçirildi

Bahçelievler’de bir cip kaza yaptıktan sonra, sürücüsünün araç altından paket çıkardığını gören vatandaşlar “hırsızlık” ihbarı yaptı. Hırsızı yakalamak için gelen polis, araçta zulalanmış 121 kilo eroin ele geçirdi

İstanbul Bahçelievler'de geçen cumartesi akşamı kaza yapan bir otomobilde 121 kilo eroin ele geçirildi. İddialara göre, Bahçelievler'de Irak plakalı lüks bir cipin sürücüsü A.H. kaza yaptı. Yenibosna Merkez Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta kaza yapan sürücü, cipin altına "zula" yapılarak gizlenmiş uyuşturucu maddeleri çıkarırken vatandaşlar tarafından hırsız sanıldı. Vatandaşlar hemen polisi aradı. Hırsızlık ihbarına giden polisler, cipte 121 kilo eroin ele geçirdi. El konulan paketler halindeki uyuşturucu madelerin piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu ifade edildi. Yabancı uyruklu A.H. isimli uyuşturucu kuryesi ise kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
Son dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali! Perşembe gününe işaret etti
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında son dakika: 19 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'ın NATO çıkışı PKK'yı panikletti! Örgütün sözcüsü Norveç basınında yalvardı: Boyun eğmeyin
Son dakika | FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..."
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekor uyuşturucu film gibi olayla ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA