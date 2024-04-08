Rengarenk Koi balıkları Kıbrıs Araba Müzesi’nde

Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile dünyanın en önemli klasik otomobil müzeleri arasında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi, sergilediği oyuncaklar ve ev sahipliği yaptığı "koi balığı" havuzu ile çocuklara eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde otomobil meraklılarını ağırlayan Kıbrıs Araba Müzesi, bayramın ilk günü diğer günler ziyaretçilerine açık olacak. Sayısı 200'e yaklaşan otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncakların yer aldığı müze, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, batman ve transformers figürleri, gemi maketleri ve daha pek çok eseriyle bayram tatilinde de ziyaretçilerini büyüleyecek.

Yetişkinler ve çocuklar için büyüleyici bir deneyim sunan Kıbrıs Araba Müzesi'nde yer alan Koiler, ilk kez Japonya'da evcilleştirilen bir sazan türü. 35 yıla kadar yaşayabilen bu balıklar, sadece fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda yüklenen felsefi anlamlarla da dikkat çekiyor. Japon kültüründe koi balıkları, güçlü irade, dayanıklılık ve başarıya olan inancın sembolü olarak kabul ediliyor. Azim, güç ve güzelliğin sembolü olan Koi balıkları, mücadeleci ruhları nedeniyle samuraylar tarafından da simge olarak kabul ediliyorlar.