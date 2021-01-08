Cuma mesajları ve sözleri! 2023 yılına özel en güzel, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

8 Ocak cuma namazı saatine kısa bir süre kaldı. Kısa ve uzun resimli cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu mübarek Cuma gününde de araştırılıyor. Bu güzel günde uzakta yaşayan yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, hadisli, resimli cuma mesajları ve sözleri bu başlık içerisinde yer alıyor. İster sevdiklerinize göndermek için ister sosyal medyada paylaşmak için aşağıdaki resimli ve resimsiz Cuma mesajlarını seçebilir, kolayca gönderebilirsiniz.
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....
Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.