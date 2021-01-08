Cuma mesajları ve sözleri! 2023 yılına özel en güzel, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ile hayırlı Cumalar!

8 Ocak cuma namazı saatine kısa bir süre kaldı. Kısa ve uzun resimli cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu mübarek Cuma gününde de araştırılıyor. Bu güzel günde uzakta yaşayan yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, hadisli, resimli cuma mesajları ve sözleri bu başlık içerisinde yer alıyor. İster sevdiklerinize göndermek için ister sosyal medyada paylaşmak için aşağıdaki resimli ve resimsiz Cuma mesajlarını seçebilir, kolayca gönderebilirsiniz.