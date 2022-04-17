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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Ressam Balkan Naci İslimyeli’ye son görev

Ressam Balkan Naci İslimyeli’ye son görev
Kanser nedeniyle 75 yaşındayken hayatını kaybeden ressam, şair ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Burgazada Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazına, usta sanatçının ailesinin yanı sıra sevenleri ve dostları katıldı. Sanatçının 50 yıllık eşi Sezen İslimyeli, "Müthiş öğrenciler yetişti. Onlara sadece resim ve sanat değil hayat dersleri de verdi. Öğrencileri hiç unutmadı onu, hepsi bugün buradalar. Bu kalabalık beni onun adına çok mutlu ediyor" dedi. Uluslararası Sanatçılar Derneği Başkanı ressam Bedri Baykam ise "İslimyeli'nin vefatı Türk çağdaş resim sanatında bir boşluk bırakacak" dedi. İslimyeli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Burgazada Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ressam Balkan Naci İslimyeli’ye son görev
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