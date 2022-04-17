Haberler Yaşam Haberleri Restoranda babasını öldürmüştü! katil evlat tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.4.2022 14:43

Restoranda babasını öldürmüştü! katil evlat tutuklandı

DHA
Restoranda babasını öldürmüştü! katil evlat tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çocukluğundan beri kendisine cinsel saldırı ve şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Haşmet Gürkan'ı (54) bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan (29) tutuklandı.

Devrim Gürkan, önceki gece babası Haşmet Gürkan'ın çalıştığı Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi'ndeki balık restoranına gitti. İddiaya göre, baba ile oğul tartıştı. Çıkan kavgada Devrim Gürkan, babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı. Müşterilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Haşmet Gürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gürkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Devrim Gürkan ise daha sonra polis merkezine gidip, teslim oldu.

Polise verdiği ifadesinde Devrim Gürkan, babasını dışarıya çağırdığını fakat gelmediğini söyledi. Daha sonra babasının çağırması ile içeri girdiğini belirten Gürkan, Haşmet Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Gürkan'ın ifadesinde, babası tarafından küçüklüğünden beri cinsel saldırı ve şiddete maruz kaldığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan, tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
İşkenceye uğrayan Demet SABAH'a konuştu: "İnsanların yüzüne bakamıyorum, kimseyle konuşamıyorum"
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever yürekleri dağladı! Gözyaşları içinde anlattı!
İlkokul yolu
İnsanlık sopa istiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Restoranda babasını öldürmüştü! katil evlat tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA