Restorasyonu tamamlanan 500 yıllık Sığacık Camisi Cuma namazı ile ibadete açılacak

Tarihi Sığacık Camii'nde yapılan restorasyon çalışmalarında sık sık incelemede bulunarak yetkililerden bilgiler alan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, çalışmaların tamamlandığını ve ibadete açılacağını müjdeledi. Camideki restorasyonun tamamlanmasından ve yapılan titiz çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın; "Bu güzel tarihi yapının korunması ve yeniden eski ihtişamına kavuşturulması için harcanan emek ve çaba gerçekten takdire şayan. Kaleiçi Sığacık Camimizin aslına uygun bir şekilde, tüm zarafetiyle yeniden ortaya çıktı. Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması adına yapılan bu tür çalışmalarla, Atalarımızdan aldığımız emaneti gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bırakacağız.

Titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlanmış durumda. Bugün, tarihi camimizde yeniden omuz omuza saf tutacağız. Desteklerini bizlerden esirgemeyen AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

Restorasyon çalışmaları Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde başlatılan, 1522'de Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bahriye Komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilen, 16. yüzyıldan günümüze uzanan tarihiyle köklü bir geçmişe sahip olan, Kaleiçi Sığacık Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Tarihi camide tek minareli ve özgün mimarisiyle dikkat çeken camiinin eşsiz güzellikteki detayları, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıktı.