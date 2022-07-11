Reyting sonuçları 10 Temmuz açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması nasıl, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları sıralamada kim birinci oldu sorusu sürekli soruluyor. Yaz dizilerinin yanında tv programları ve yabancı - yerli sinema da sıkça izleyicinin beğenisine sunuluyor. İzleyiciler de tüm sezon dizi izledikten sonra yabancı ve yerli sinema ile akşamlarını geçiriyor. İşte 10 Temmuz reyting sonuçları!