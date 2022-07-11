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Giriş Tarihi: 11.7.2022 09:24

Reyting sonuçları 10 Temmuz açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması nasıl, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz dizilerinin uzayıp kış sezonuna kalıp kalmayacağını bu rakamlar belirliyor. Bu sebeple yabancı sinema ve programlara karşı verdikleri mücadele önem arz ediyor. Vatandaşlar da dünün reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. Peki, 10 Temmuz reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte detaylar!

Reyting sonuçları 10 Temmuz açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması nasıl, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları sıralamada kim birinci oldu sorusu sürekli soruluyor. Yaz dizilerinin yanında tv programları ve yabancı - yerli sinema da sıkça izleyicinin beğenisine sunuluyor. İzleyiciler de tüm sezon dizi izledikten sonra yabancı ve yerli sinema ile akşamlarını geçiriyor. İşte 10 Temmuz reyting sonuçları!

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GEÇEN HAFTA PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 – Masterchef Türkiye

2 – Gül Masalı

3 – Hızlı ve Öfkeli 8

AB

1 – Masterchef Türkiye

2 – Hızlı ve Öfkeli 8

ABC

1 – Masterchef Türkiye

2 – Hızlı ve Öfkeli 8

3 – Gül Masalı

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Reyting sonuçları 10 Temmuz açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması nasıl, kim birinci oldu?
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