Reyting sonuçları 10 Temmuz açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması nasıl, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları sıralamada kim birinci oldu sorusu sürekli soruluyor. Yaz dizilerinin yanında tv programları ve yabancı - yerli sinema da sıkça izleyicinin beğenisine sunuluyor. İzleyiciler de tüm sezon dizi izledikten sonra yabancı ve yerli sinema ile akşamlarını geçiriyor. İşte 10 Temmuz reyting sonuçları!
10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
GEÇEN HAFTA PAZAR REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
1 – Masterchef Türkiye
2 – Gül Masalı
3 – Hızlı ve Öfkeli 8