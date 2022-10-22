Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim Cuma reyting sonuçları birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla dün akşam ekrana gelen dizilerin izlenme oranları araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen Arka Sokaklar, Yalnız Kurt, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını gibi yapımlardan hangisinin ilk sırada olduğu merak ediliyor. 21 Ekim Cuma reyting sonuçları birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün birincisi olan yapım ve dizi!
21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünkü reytingler belli olduğunda detaylar haberimize eklenecek.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
14 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet bölümü, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı yer aldı.
AB'de 1. sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise "Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber" yer aldı.