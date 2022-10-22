Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim Cuma reyting sonuçları birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla dün akşam ekrana gelen dizilerin izlenme oranları araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen Arka Sokaklar, Yalnız Kurt, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını gibi yapımlardan hangisinin ilk sırada olduğu merak ediliyor. 21 Ekim Cuma reyting sonuçları birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün birincisi olan yapım ve dizi!