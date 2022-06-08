Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ya da yapım!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 08:19

Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ya da yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ya da yapım!

Reyting sonuçları dün akşam ekrana gelen yapımların sevenleri tarafından ilgiyle inceleniyor. Üç Kız Kardeş, Destan, Meraklı Köfteci, Litvanya-Türkiye maçı gibi programlardan hangisinin daha çok izlendiği merak konusu olurken, dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu ilgiyle araştırılıyor. Peki 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ya da yapım!

Dünün reyting sonuçları, Salı akşamını evinde televizyon karşısında geçiren vatandaşlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Ayrıca dünkü dizi ve filmleri kaçıran ancak hangisinin daha çok izlendiğini merak edenler dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Destan, Üç Kız Kardeş, Survivor gibi yapımlar arasında birinci olan program veya dizi!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yerini alacak.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması şu şekilde:

TOTAL

1 - Üç Kız Kardeş

2 - Survivor All Star

3 – Destan

AB

1 - Üç Kız Kardeş

2 - Baba

3 - Survivor All Star

ABC

1 - Üç Kız Kardeş

2 - Survivor All Star

3 - Baba

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ya da yapım!
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