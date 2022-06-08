Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ya da yapım!

Dünün reyting sonuçları, Salı akşamını evinde televizyon karşısında geçiren vatandaşlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Ayrıca dünkü dizi ve filmleri kaçıran ancak hangisinin daha çok izlendiğini merak edenler dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 7 Haziran Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Destan, Üç Kız Kardeş, Survivor gibi yapımlar arasında birinci olan program veya dizi!