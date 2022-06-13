Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? (12 Haziran Pazar)

Televizyon yapımlarının reyting mücadeleleri kendi günleri ve kendi saatlerinde hız kesmeden sürüyor. Dün akşamda birbirinden heyecanlı programı ve sevilen filmler ekranları başında yer aldı.Peki dün akşam reyting sıralamasında hangi yapım birincni oldu? İşte 12 Haziran Pazar reyting sonuçları
12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
12 Haziran Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak
REYTİNG NE DEMEK?
Bir televizyon programının izlenme oranına reyting denir. Reytingi belirleyen en önemli faktörlerden biri, programların yayınlanma günü ve saatidir. Televizyonun en çok izlendiği saatlere prime time denir. Prime time'da yayımlanan programların reyting oranları çok daha yüksek olur.