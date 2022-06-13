Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? (12 Haziran Pazar)



REYTİNG NE DEMEK?

Bir televizyon programının izlenme oranına reyting denir. Reytingi belirleyen en önemli faktörlerden biri, programların yayınlanma günü ve saatidir. Televizyonun en çok izlendiği saatlere prime time denir. Prime time'da yayımlanan programların reyting oranları çok daha yüksek olur.