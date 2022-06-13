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Giriş Tarihi: 13.6.2022 07:11

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? (12 Haziran Pazar)

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? 12 Haziran Pazar

Reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster, Survivor 2022 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi reality şovlar yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren ise izleyiciler, Reyting sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 12 Haziran Pazar reyting sonuçları

Televizyon yapımlarının reyting mücadeleleri kendi günleri ve kendi saatlerinde hız kesmeden sürüyor. Dün akşamda birbirinden heyecanlı programı ve sevilen filmler ekranları başında yer aldı.Peki dün akşam reyting sıralamasında hangi yapım birincni oldu? İşte 12 Haziran Pazar reyting sonuçları


12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
12 Haziran Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak


REYTİNG NE DEMEK?
Bir televizyon programının izlenme oranına reyting denir. Reytingi belirleyen en önemli faktörlerden biri, programların yayınlanma günü ve saatidir. Televizyonun en çok izlendiği saatlere prime time denir. Prime time'da yayımlanan programların reyting oranları çok daha yüksek olur.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? (12 Haziran Pazar)
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