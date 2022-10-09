Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları ile dün akşam ekrana gelen programların izlenme oranları belli oluyor. Cumartesi dizileri arasında yer alan Gönül Dağı ve Kardeşlerim'in izlenme oranları merak edilirken, yapımların ekran macerasının akıbeti reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırılıyor. Peki dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapım!