Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapım!
Giriş Tarihi: 9.10.2022 09:58

Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

Dünün reyting sonuçları birincisi dünkü programları takip eden TV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen Kardeşlerim, Gönül Dağı, MasterChef gibi yapımlardan hangisinin ilk sıraya oturduğu merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralama ile 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ve birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları ile dün akşam ekrana gelen programların izlenme oranları belli oluyor. Cumartesi dizileri arasında yer alan Gönül Dağı ve Kardeşlerim'in izlenme oranları merak edilirken, yapımların ekran macerasının akıbeti reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırılıyor. Peki dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde dünkü sıralama haberimizde yerini alacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Teşkilat özel yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapım!
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