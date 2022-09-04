Reyting sonuçları açıklandı mı? Yeni sezon başladı! 3 Eylül Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu, Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile dün akşam ekrana gelen yapımlardan hangisinin ilk sıraya oturduğu belli oldu. Kardeşlerim, Gönül Dağı, MaterChef gibi yapımların kıyasıya rekabet ettiği 3 Eylül Cumartesi reyting sonuçları diziseverlerce mercek altına alınıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı? İşte detaylar!