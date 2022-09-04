Reyting sonuçları açıklandı mı? Yeni sezon başladı! 3 Eylül Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu, Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile dün akşam ekrana gelen yapımlardan hangisinin ilk sıraya oturduğu belli oldu. Kardeşlerim, Gönül Dağı, MaterChef gibi yapımların kıyasıya rekabet ettiği 3 Eylül Cumartesi reyting sonuçları diziseverlerce mercek altına alınıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı? İşte detaylar!
3 EYLÜL CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
27 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür"ün tekrarı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" 3.sırada "Güldür Güldür"ün tekrarı yer aldı.