Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 19Eylül 2022 araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
12 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığ yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.