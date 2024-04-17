Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI açıklanıyor! 16 Nisan Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 07:59 Son Güncelleme: 17.4.2024 07:59

REYTİNG SONUÇLARI açıklanıyor! 16 Nisan Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, 16 Nisan Salı gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI açıklanıyor! 16 Nisan Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? Survivor dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelirken, diğer yapımlar yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte, 16 nisan reyting sonuçları!

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor ve Mehmed Fetihler Sultanı reyting listesi bugün açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI açıklanıyor! 16 Nisan Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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