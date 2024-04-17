REYTİNG SONUÇLARI açıklanıyor! 16 Nisan Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? Survivor dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelirken, diğer yapımlar yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte, 16 nisan reyting sonuçları!