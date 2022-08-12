Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları perşembe 11 Ağustos açıklandı: Dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl, ilk sırada kim var?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 10:19 Son Güncelleme: 12.8.2022 10:19

Reyting sonuçları perşembe 11 Ağustos açıklandı: Dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl, ilk sırada kim var?

Reyting sonuçları sıralaması sürekli olarak aratılıyor. Özellikle dizilerin yoğunlukta olduğun günler için reyting sonuçları sürekli olarak önem taşımakta. Günlük olarak yayımlanan reyting sonuçları içerisinde TOTAL, AB ve ABC kategorileri bulunuyor. 11 Ağustos reyting birincisi de dizilerin yoğunlukta olduğu bir gün için dizilerin hayranları ve sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte 11 Ağustos reyting sonuçları

Reyting sonuçları perşembe 11 Ağustos açıklandı: Dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl, ilk sırada kim var?

Reyting sıralaması birçok dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle yaz dizileri, iyi reyting sonucu güz dönemine kalma sevincini yaşayabiliyor. Bu sebeple hem yapımcılar hem de dizilerin sevenleri dünün reyting sonuçları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte 11 Ağustos reyting sonuçlarında kim birinci oldu sorusunun yanıtı!

11 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklandı. Sıralama şu şekilde:

TOTAL

1 - Gelsin Hayat Bildiği Gİbi

2 - Masterchef Türkiye

3 - Duy Beni

AB

1 - Masterchef Türkiye

2 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ABC

1 - Masterchef Türkiye

2 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 – Masterchef Türkiye

2 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

3 – Duy Beni

AB

1 – Masterchef Türkiye

2 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

3 – Masterchef Türkiye Özet

ABC

1 – Masterchef Türkiye

2 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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Reyting sonuçları perşembe 11 Ağustos açıklandı: Dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl, ilk sırada kim var?
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