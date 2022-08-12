Reyting sonuçları perşembe 11 Ağustos açıklandı: Dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl, ilk sırada kim var?

Reyting sıralaması birçok dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle yaz dizileri, iyi reyting sonucu güz dönemine kalma sevincini yaşayabiliyor. Bu sebeple hem yapımcılar hem de dizilerin sevenleri dünün reyting sonuçları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte 11 Ağustos reyting sonuçlarında kim birinci oldu sorusunun yanıtı!