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Giriş Tarihi: 20.6.2022 15:18 Son Güncelleme: 20.6.2022 16:13

“Rezervasyon” vurguncuları… Operasyonla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Rezervasyon” vurguncuları… Operasyonla yakalandılar

Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sektöründe yaşanan “Rezervasyon” dolandırıcılığı olaylarıyla ilgili üç ilde operasyon düzenledi. 73 kişiyi dolandırarak bir milyon liralık haksız kazanç sağlayan dokuz kişilik bir çete çökertildi.

Diyarbakır Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sektöründe yaşanan "Rezervasyon" dolandırıcılığı olaylarıyla ilgili operasyon düzenledi.

Farklı illerde bulunan lüks villaların ve konaklama noktalarının fotoğraflarını kopyalayarak açtıkları sahte internet siteleri üzerinden "Tatil" ilanları veren dolandırıcılar, aldıkları sahte rezervasyonlarla aralarında yabancı turistlerin de olduğu 73 kişiyi dolandırdı. Kopyaladıkları fotoğrafları gerçeklerinin benzer isimleriyle ve görselleriyle açtıkları internet sitelerine koyan ve cazip fiyatlar ile teklifler sundukları kişileri dolandırarak toplamda bir milyon liralık haksız kazanç sağlayan dokuz çete üyesi; Diyarbakır, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İki dizüstü bilgisayara, 13 cep telefonuna, 14 sim karta, dokuz harici belleğe, başkalarına ait çok sayıda kredi kartına ve "Patates Hat" olarak adlandırılan yine başkalarına ait çok sayıda telefon hattına el konuldu.

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“Rezervasyon” vurguncuları… Operasyonla yakalandılar
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