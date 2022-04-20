Rezidansta işkenceden Kazak mafya lideri çıktı

İstanbul Bakırköy'de geçen yıl Rusya ve Azerbaycan uyruklu iki işadamı E.K. ve D.A.'nın bir rezidansta zorla alıkonulduğu, kendilerine işlence yapılarak Dubai'de bulunan 1 milyon doları aşkın mal varlıklarına ve kripto paralarına silah zoruyla el konulduğu olayla ilgili düzenlenen operasyonda Kazakistan ve Çeçenistanlı 8 kişi gözaltına alındı. İşkence olayında ve farklı yaralama suçlarında kullanıldığı iddia edilen suç aleti silahlar bir adresin tavan arasında ve aynı adresteki çamaşır makinesinin içinde ele geçirildi. Olayın perde arkasından ise; ismi Kazakistan'da geçtiğimiz ocakta gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda gündeme gelen Kazakistan uyruklu suç örgütü lideri Arman Dikiy ile iki işadamını rezidansa götüren A.J. çıktı. Gözaltına alınan 8 kişinin Arman Dikiy'in adamları olduğu iddia edildi. Dikiy'in olayın ardından yurt dışına kaçtığı ve arandığı belirtildi.