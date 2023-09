Ricky Gervais Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Ricky Gervais Dizileri ve Filmleri Listesi

Ricky Gervais filmleri ve Tv dizileri ile yıllar boyunca kendisine harika bir kariyer inşa etmeyi başardı. İngiliz aktör sinemanın dışında stand-up komedi gösterileri ve ödül töreni sunuculuğu da yaparak pek çok hafızaya ismini kazımayı başarmıştır. İngiliz televizyon ve komedi dünyasının önde gelen isimlerinden Ricky Gervais filmleri ve Tv dizileri arasından en beğenilen Ricky Gervais dizileri ve filmleri listesi bu içerikte paylaşılmıştır.

Ricky Gervais Filmleri ve Tv Dizileri

Ricky Gervais oynadığı roller ile bütünleşen, başarılı mimik hareketleri bulunan ve pek çok izleyicinin favori aktörleri arasına giren bir oyuncudur. Kendisinin çoğu dizi ve filmi tekrar tekrar izlenen başarılı yapımlardır.

Ricky Gervais Filmleri

The Invention of Lying (2009

Ghost Town (2008)

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)

Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)

Special Correspondents (2016)

Ricky Gervais Dizileri

The Office UK (2001-2003)

Extras (2005-2007)

Derek (2012-2014)

After Life (2019-2022)

Humanity (2018)

En Beğenilen Ricky Gervais Dizileri ve Filmleri Listesi

Ricky Gervais, özellikle televizyon dizilerindeki yetenekleri ve özgün komedi tarzıyla tanınır. Bu projeler, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından en çok beğenilen işlerindendir.

En Beğenilen Ricky Gervais Dizileri

The Office (UK) (2001-2003): ABD'de çekilmiş popüler Sitcom "The Office"in İngiltere versiyonu olan "The Office UK" David Brent karakteriyle Ricky Gervais'in çıkış yapmasını sağlayan projeler oldu ve bütün dünyada büyük bir hayran kitlesi oluştu.

Extras (2005-2007): Ricky Gervais ve Stephen Merchant tarafından yaratılmış olan bu dizi, televizyon sektörünü hicveden bir komedi dizisi olarak büyük ilgi görmeyi başardı.

Derek (2012-2014): Gervais'in yazdığı ve yönetip başrolünü oynadığı bu dizide, zihinsel engelli bir karakteri canlandırarak bir drama performans sergiledi. Dizi, duygusal derinliği ve Gervais'in performansıyla listelerin tepesine ulaşmayı başardı.

After Life (2019-2022): Ricky Gervais'in yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı bir Netflix dizisi olan After Life, çok sevdiği eşini kaybeden bir adamın hikayesini ele alır. Gervais'in duygusal ve komik iki ayrı yönünün olması izleyiciler tarafından oldukça beğenilen bir özelliktir.

En Beğenilen Ricky Gervais Filmleri

The Invention of Lying (2009): Gervais'in başrolde yer alıp aynı zamanda yazdığı ve yönettiği bir komedi filmidir.

Ghost Town (2008): Romantik bir komedi filmi olan Ghost Town'da Rick Gervais, Dentist karakterini canlandırdı ve izleyicilerden geçerli not almayı başardı.

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009): Dr. McPhee karakteriyle kadrosunda bulunduğu film adeta bir kült haline geldi.

Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014): Aynı karakteri tekrar canlandırdığı filmde eserin kült filmler arasındaki yeri iyice sağlamlaşmış oldu.

Special Correspondents (2016): Gervais'in hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olduğu bir başka projedir. Bir komedi filmi kategorisinde olan Special Correspondents, Gervais izleyicilerini tatmin etmeyi başarmış projelerden bir tanesidir.