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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Rize-Artvin Havalimanı sertifikasını aldı

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye’de deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla “Havaalanı Sertifikası” aldığını söyledi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize-Artvin Havalimanı sertifikasını aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022'de açılışının gerçekleştirilmesinin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) verdiği Emniyet Taahhüdü ile faaliyetlerine devam Rize-Artvin Havalimanı 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle Havaalanı Sertifikasına kavuştu.



Rize-Artvin Havalimanın ulusal ve uluslararası düzeydeki emniyet standartlarını tamamen karşılıyor anlamına gelen Havaalanı sertifikası aldığını belirten Vali Çeber, "14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanımız sertifikalandırma öncesi 30 Aralık 2022 tarihine kadar DHMİ'nin SHGM 'ye verdiği Emniyet Taahhüdü ile faaliyetlerine devam etti. 30 Aralık 2022 tarihinden itibaren Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetiminde (SHY-14A) usul ve esaslar çerçevesinde havaalanı işletimine yönelik belirlenen tüm standartlar sağlanarak, yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen şartlar dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğü Rize-Artvin Havalimanı İşletme üzerine yetkili kılınmış ve sertifika çalışmaları tamamlanarak Havaalanı Sertifikası verilmiştir" dedi.
Sertifika çalışmaları tamamlana kadar faaliyet gösteren Rize-Artvin Havalimanımız 7.5 ayda 3 bin 725 uçak ve 524 bin 870 yolcu kullanmış olup toplam taşınan yük (kargo + posta + bagaj) 369 ton olarak gerçekleştirildi.

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Rize-Artvin Havalimanı sertifikasını aldı
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