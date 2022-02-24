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Giriş Tarihi: 25.2.2022

Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım

3 Nisan 2017’de temeli atılan ve Türkiye’nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın üstyapı inşaatının yüzde 87’si tamamlandı

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda, Aralık 2021'de 100 milyon ton dolgu alanı bitirildi. Pazar İlçesi'nde yapılan havalimanı, yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olacak. 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 2 apron imalatları tamamlandı. Havalimanının, yöresel mimariyi yansıtan en önemli görselleri olan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı da tamamlandı. Havalimanı içindeki bölümlerde ise Türk çayının tanıtımı için büyük öneme sahip Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası çalışmaları devam ediyor.

DENEME UÇUŞLARI NİSANDA
Pist, taksi yolları ve apronun aplikasyon çalışması tamamlanırken, kurtarma ve yangın istasyonu havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra binaların ince temizliğinin ardından geçici kabul sürecine geçilecek. Rize-Artvin Havalimanı terminal binasının yüzde 80'i, üstyapı imalatının ise yüzde 87'si tamamladı. Havalimanında deneme uçuşlarının ise nisanda başlaması planlanıyor.

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Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım
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