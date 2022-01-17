Haberler Yaşam Haberleri Rize ve Artvin’in bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi
Giriş Tarihi: 17.1.2022 21:02 Son Güncelleme: 17.1.2022 21:14

Rize ve Artvin’in bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize ve Artvin’in bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi

Rize’de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimizde bugün eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Artvin'de, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha için ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Rize ve Artvin’in bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi
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