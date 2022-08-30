Rize’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlandı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize protokolü, askeri personel, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü, Rize Valiliği tören alanında gerçekleşen törenle kutlandı.

Tören alanında Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan program araç korteji ile Şeyh camii de Kur'an-ı Kerim ve dualar ile devam etti. Öte yandan Rize Kalesi'nden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tören 15 Temmuz cumhuriyet ve demokrasi meydanında saat 18:00 de gerçekleşecek bayrak yürüyüşü, 100'üncü yıla 100 dilek feneri son olarak havai fişek gösterisi ile sona erecek.