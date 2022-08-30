Haberler Yaşam Haberleri Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlandı
Giriş Tarihi: 30.8.2022 14:28 Son Güncelleme: 30.8.2022 15:10

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü Yıl Dönümü, Rize Valiliği Tören Alanında düzenlenen programla kutlandı.

MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Rize’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlandı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize protokolü, askeri personel, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü, Rize Valiliği tören alanında gerçekleşen törenle kutlandı.

Tören alanında Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan program araç korteji ile Şeyh camii de Kur'an-ı Kerim ve dualar ile devam etti. Öte yandan Rize Kalesi'nden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tören 15 Temmuz cumhuriyet ve demokrasi meydanında saat 18:00 de gerçekleşecek bayrak yürüyüşü, 100'üncü yıla 100 dilek feneri son olarak havai fişek gösterisi ile sona erecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

100.yıla özel 30 Ağustos kutlama mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, bayraklı ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlığı da alan mavi takım kaptanı
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
Bugün 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı otobüsler, metro ve metrobüs bedava mı, ücretsiz mi?
30 Ağustos Bankalar açık mı, öğlene kadar mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?
YKS 2. ek tercih dönemi için adaylar geri sayımda! Üniversite YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'den Berat Albayrak'a yalı iftirası! Ahlaksız yalanı SABAH çürüttü! İşte gerçekler...
YKS ek tercihler başladı mı, tarihler açıklandı mı? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Şarkıcı Gülşen tahliye oldu mu, hapisten çıktı mı? Gülşen hakkında son dakika gelişmesi!
Son dakika | İBB'deki tacizi ifşa etti! İşinden oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA