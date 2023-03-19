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Giriş Tarihi: 19.3.2023 10:53

Rize'de akılalmaz otel

Rize’de restoran ve rafting parkuru işleten Muhammet Yaylacı, satmaya gönlü razı gelmeyip, üzerine çatı da monte ettiği 1992 model kamyonetinin kasasını 4 kişinin konaklayabileceği odaya dönüştürdü. Adrenalin tutkunu misafirlerini, kamyonet odada ağırlayan Yaylacı, “Fotoğraf çekmeye gelenler, bir akşam kalmak için can atıyor” dedi.

DHA
Rize’de akılalmaz otel

Ardeşen ilçesine bağlı Durak köyünde yaşayıp daha sonra ilçe merkezine yerleşen restoran, rafting parkuru tesisi sahibi ve işletmecisi Muhammet Yaylacı, uzun süre çay taşıyıp, satmaya gönlü razı gelmediği 1992 model kamyonetinin kasasını konaklama alanına dönüştürmek istedi. Yaylacı, işletmesinin bitişiğindeki taşlık alana sabitlediği kamyonetin üzerine önce çatı monte etti ardından da kasa kısmını 2'si yetişkin 4 kişinin konaklayabileceği odaya dönüştürdü. Yaylacı, direksiyon, vites kolu, pedallar ve torpidosunu yerinde bırakıp, orijinalliğini bozmadığı kamyonetinde, ısrarcı olan adrenalin tutkunu bazı misafirlerini ağırlıyor. Otel odasını andıran görünümüyle kamyonet, görenlerin ilgisini çekiyor.

'TURİSTLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKİYOR'
Görenlerin kamyonette konaklamak istediğini söyleyen Muhammet Yaylacı, "Turizme katkı yapmak adına böyle bir şeyi düşündük. Gelen misafirlerimiz kamyonete çok ilgi duyuyor. Biz de arada bir konaklıyoruz. Bir süre çay taşımak için kullandığımız kamyonet 92 model. Çay kesmeyi bırakıp turizmle uğraşmaya başlayınca, böyle bir proje yapmak istedik. Kamyonetin içerisinde 4 kişi konaklayabiliyor. Konaklayanlar muhteşem bir yer olduğunu söylüyor. Yurt dışından gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekmeye gelenler, bir akşam kalmak için can atıyor" dedi.

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Rize'de akılalmaz otel
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