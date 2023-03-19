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Giriş Tarihi: 19.3.2023 03:53

Rize'de baca yangını: 2 ev küle döndü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Bitişikteki binaya da sıçrayan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 ev küle döndü

DHA
Rize’de baca yangını: 2 ev küle döndü

İlçenin Dikkaya köyünde Kemal Kesici'ye ait ahşap taş karışımlı 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, alevler büyüyerek bitişikteki diğer 2 katlı eve de sıçradı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 ev küle dönerken, 1 evin ise çatısı hasar gördü. Köy halkı da kovalarla elden ele su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rize'de baca yangını: 2 ev küle döndü
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