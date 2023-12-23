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Giriş Tarihi: 23.12.2023 18:12

Rize'de fırtına; sac uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle binanın çatısından sökülen sac parçası yola savuruldu. Ardeşen ilçesinde de kök kısmından sökülen ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi.

DHA
Rize’de fırtına; sac uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına, kentte olumsuzluklara neden oldu. Pazar ilçesinde, fırtına nedeniyle bir binanın çatısındaki sac parçası yerinden sökülüp, savrulduğu caddede refüje düştü. O anda yoldan geçen kimsenin olmaması, olası kazayı önledi. Fırtınanın etkili olduğu Ardeşen ilçesinde de kök kısmından kopan ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi. Yol tek yönlü trafiğe kapatılırken, takside hasar oluştu. Ekiplerin temizlik çalışması sonrası kesilen ağacın kaldırıldığı yol, yeniden trafiğe açıldı.

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Rize'de fırtına; sac uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi
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